Reis nei it gelok: Een muziekvoorstelling door nieuw talent uit eigen dorp

Een jaar geleden begonnen ze aan hun muzikale uitdaging. Sommigen omdat ze er altijd al van droomden om een blaasinstrument te bespelen, anderen om de hobby die ze soms veertig jaar geleden vaarwel zeiden weer op te pakken. Of ook simpelweg om nieuwe mensen te leren kennen. Eén ding zijn de muzikanten het roerend over eens: samen muziek maken maakt hen gelukkig. Dát laten ze horen en zien in de verrassende en interactieve muziekvoorstelling Reis nei it gelok, op 17, 18 en 19 september in Woudsend, Oppenhuizen en Gau. Bij de voorstelling in Wâldsein zijn ook de Pôllesjongers van de partij. De presentatie is in handen van Henk van der Veer. Publiek van tevoren graag opgeven via muzyk@mearmeimuzyk.nl of 06 – 11 641 742. Reis nei it gelok is mogelijk gemaakt met subsidie van de Provinsje Fryslân. Meer informatie is te vinden op www.mearmeimuzyk.nl.

Presentatie nieuw inspeelboek Speel Klaar!

Tijdens de voorstelling op 18 september in Oppenhuizen wordt een nieuw inspeelboek aangeboden aan Mirjam Bakker, wethouder van cultuur van Súdwest-Fryslân en Johan Meesters, voorzitter van de Friese muziekbond OMF. Stichting Nij Lûd gaf zes componisten de opdracht om 64 nummers te schrijven voor dit nieuwe boek. Speel Klaar! is het alternatief voor het bij muziekverenigingen welbekende ‘rode boekje’ dat minder goed aansluit bij het niveau en belevingswereld van deze nieuwe muzikanten. Het inspeelboek is een primeur in Nederland. Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân, Lammert Koopmansfonds, Stichting Bas Backer en Stichting Nij Lûd ondersteunden de realisatie van dit bijzondere initiatief.

17 september 2021, 19.00 uur, De Rakken, Lynbaen 10 Woudsend

18 september 2021, 19.00 uur, Tsjerkebuorren 39 Oppenhuizen

19 september 2021, 16.00 uur, Postma Diervoeders, De Eker 1 Gau