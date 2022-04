Reinou van der Veen speelt met Brouwer's Akkordeonorkest bij Topzondag met Koffiegeur

SNEEK - Reinou van der Veen, accordeondocent bij kunstencentrum Atrium, treedt zondag 24 april met het Brouwer’s Akkordeonorkest op bij een nieuwe editie van Topzondag met Koffiegeur. Daarnaast is er in de Noorderkerkzaal in Sneek een optreden van wereldmuziekgroep RemoliNo. De Topzondag begint om 11.30 uur en duurt ongeveer een uur. Kaarten zijn te verkrijgen via de website van Theater Sneek en op 24 april vanaf 11.00 uur bij het Servicepunt in het Atrium.

Het Brouwer’s Akkordeonorkest heeft een authentiek karakter en brengt op muzikale en vakkundige wijze een breed repertoire ten gehore. De groep speelt klassieke muziek en volksmuziek. Daarbij wordt op unieke, speciaal ontworpen instrumenten gespeeld, die het geheel een zeer eigen en warme klank geven.

Het orkest werd in mei 1955 opgericht door accordeonpedagoog Marten Brouwer uit Gytsjerk. De groep verzorgde vanaf het begin veel optredens en maakte naast grammofoonplaten een groot aantal radio-opnamen. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van Brouwer was om zoveel mogelijk originele accordeonstukken te spelen; bestaande composities of eigen gecomponeerde muziek. Sinds 2011 staat Tim Fletcher als dirigent voor het orkest. Het repertoire is verder uitgebreid, onder andere met arrangementen en bewerkingen van zijn hand.



Wereldmuziekgroep RemoliNo

Speciaal voor de Topzondag met Koffiegeur maakt RemoliNo een mix van wereldmuziek en muziek van Herman Peenstra. De groep haalt inspiratie uit onregelmatige ritmes en vurige virtuositeit en zoekt muziek die met totale bezieling gebracht wordt. De muziek heeft een wervelend dansant karakter, afgewisseld met verstilde melancholie. In het programma wordt zoveel mogelijk afgewisseld. Dit wordt de ene keer gezocht in instrumentatie, de ander keer in ritmische variaties of improvisaties die ter plekke worden bedacht.



Topzondag met Koffiegeur

Topzondag met Koffiegeur is een serie kamermuziekconcerten van CKS, vaak in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. Regelmatig treden docenten op van kunstencentrum Atrium, onderdeel van CKS. De Topzondag van 24 april is de laatste van het seizoen 2021-2022.