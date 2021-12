Reinier Paping op 90-jarige leeftijd overleden, Elfstedenwinnaar van 1963

ZWOLLE- Reinier Paping is op 90-jarige leeftijd overleden, meldt de NOS. Paping is bekend geworden als de winnaar van de Elfstedentocht in 1963. Aan die wedstrijd deden onder barre omstandigheden 577 deelnemers mee. Slechts 58 volbrachten 'de hel van 63'. Paping is na een kort ziekbed overleden.

Reinier Paping werd geboren in Dedemsvaart in 1931. Hij is bekend geworden als de winnaar van de Elfstedentocht van 1963.

Paping reed deze barre tocht weg uit de kopgroep (Jeen van den Berg, Anton Verhoeven en Jan Uitham) en schaatste meer dan de helft van de tocht alleen. Tien uur en 59 minuten na de start finishte Paping, 22 minuten later volgde Jan Uitham als tweede. Paping zou nog vaak worden herinnerd op de winst.

Sportman

Na de mulo ging Paping naar het jongensinternaat in Amersfoort, waar hij in 1959 het diploma Algemeen Sportleider aan het CIOS Haalde. Hij deed aan diverse sporten: voetbal, gymnastiek, tennis en schaatsen. Hij had een plek in de kernploeg en werd een paar keer kampioen van Overijssel.

Tussen 1951 en 1962 deed hij mee aan diverse NK's allround. Zijn beste prestatie was een vierde plek in 1955. Op het EK allround werd hij dat jaar 30ste.

In 1962 reed Paping zijn eerste schaatstocht, de Ronde van Spannenburg. Hij eindigde als tweede, achter Jeen van den Berg, winnaar van de Elfstedentocht van 1954.

Bekend

Regelmatig kwam hij op reünies met oud-schaatsers van de bekende tocht. Bij de aanbieding van het eerste exemplaar van een nieuwe Elfstedenglossy in september 2020 zei hij dat het ging met hem ging. "Maar ik begin wel te merken dat ik over een jaar 90 word. Namen herinner ik me niet altijd meer, maar verder gaat het goed. Het schaatsen heeft mij van kinds af aan ontzettend geboeid. Maar ik heb meer sporten gedaan, ik heb ook gevoetbald en was badmeester in Dedemsvaart. Ik heb ontzettend veel beleefd."

Na zijn schaatscarrière had hij een sportzaak in Zwolle. In 2003 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.