Regioteam Fryslân Watersportverbond dringt aan op bevorderen waterrecreatie bij gemeenteraadsverkiezingen

SNEEK- Historische vaarwegen toegankelijk maken voor kanovaarders, meer oplaadpunten voor elektrische sloepen creëren en inzamelstations van vuilwater goed bereikbaar maken. Het is een greep uit de suggesties die Regioteam Fryslân van het Watersportverbond doet aan politieke partijen in Friesland om op te nemen in hun programma richting de gemeenteraadsverkiezingen.