Regio Zwolle kegelt VC Sneek aanvallend omver

ZWOLLE - VC Sneek heeft in een tijdsbestek van een week de tweede nederlaag achter elkaar opgelopen. In Zwolle wees de thuisclub de formatie van Jeffrey Scharbaai gedecideerd terug. Met de alleszeggende setstanden 25-21, 25-23 en 25-10 werden de roodhemden met name aanvallend door de gastgevers omver gekegeld.

Maar liefst vier aanvalsters waaronder voormalig VC Sneek- speelster Iris Reinders noteerden dubbele cijfers. Geen enkele speelster van VC Sneek kon één van dit viertal in aanvallend opzicht evenaren. Alleen Rixt van der Wal met o.a. vijf succesvolle blokkeringen en vier aanvallende punten bleef enigszins in het Zwolster spoor.

Eindstreep

Duels tussen VC Zwolle en VC staan altijd garant voor lange sessies. Sessies die meestal in het voordeel van de Snekers uitvielen getuige de uitslagen van vorige seizoenen. VC Sneek trof een gebrand Regio Zwolle dat zich heel duidelijk wil mengen om de bovenste plaatsen die recht geven op de nacompetitie met vier équipes. Deze doelstelling heeft VC Sneek ook en men had duidelijk wat recht te zetten na het verrassende thuisverlies tegen Voltena. “Dat was onze minste wedstrijd van het seizoen tot dusver, ”repliceerde de geblesseerde en toekijkende Anlène van der Meer toen, die afgelopen zaterdag het liefst het veld in was gelopen om haar ploeg over de eindstreep te trekken.



Ondanks het verlies was Scharbaai tevreden over de eerste twee sets. “We staan er in die sets prima voor, alleen we maken het niet af. Het is zuiver iets mentaals. We verliezen dan door een paar persoonlijke fouten en dat is jammer”, zegt hij.

Ondergang

De trainer/coach startte met zijn basis Roos van Wijnen, Britt Schreurs, Rixt van der Wal, Nynke Oud, Lieze Braaksma, Anniek Siebring en libero Geldou de Boer. De Snekers hadden in de eerste set de setwinst voor het grijpen en leken op weg naar de setzege getuige de 16-19 voorsprong. De eerder gememoreerde persoonlijke fouten aan Sneker zijde luidden de ondergang in. “Zwolle was gebrand. Verder plaatst iedereen ons bij de top 2 en dat geeft toch wel druk,” denkt hij.

In de derde set was het Sneker verzet helemaal gebroken. Van 10-7 naar 16-9 was de wedstrijd gespeeld, maar wanhopen doet Scharbaai allerminst. “We moeten gewoon de play-offs halen. We missen Anlène op het moment, zodat we op de dia-positie moeten wisselen. Laten we hopen dat ze er binnenkort weer bij en dan zijn we weer compleet. Positief is dat het al met al een stuk beter was dan vorige week tegen Voltena”, aldus Scharbaai.



Linkerrijtje

Komende zondag kunnen de Snekers zich rehabiliteren voor de twee verliespartijen want dan komt Peelpush uit Meijel op bezoek. Een ploeg die tot verrassende dingen in staat is onder leiding van Johan Leenders die het coachschap doet. Voor de Waterpoortbewoners telt dan uitsluitend de winst om in het linker rijtje te blijven van de ranglijst.

Verslag: Koos Nederhoed