Reggae-concert Jah Riddim in Muzykkafee Deville

HIESLUM - Zomerse, swingende muziek op zondagmiddag 8 oktober in Muzykkafee DeVille op De Tempelreed 14 in Hieslum. Dan komt de reggaeband Jah Riddim hier namelijk optreden. Als de weersomstandigheden het toelaten, dan wordt het een buitenconcert in de sfeervolle tuin met terras. Valt het weer tegen, dan is het optreden binnen, in het Muzykkafee.