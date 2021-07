Rectificatie: niet volledige puzzel in GrootSneek 07

SNEEK - Dankzij oplettende GrootSneek puzzelaars kwamen wij tot de ontdekking dat de puzzel op pagina 54 niet compleet is van GrootSneek juli 2021. Hieronder volgen de woorden die de puzzel compleet maken.

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 regenscherm 6 blijspel 12 profeet 13 aardgordel 14 deel v.e. cirkelvlak 17 onzin 19 in hoge mate 20 grootmoeder 22 voordeel 23 opdracht 25 festijn 27 deel v.e. kolenkachel 28 dwaling 30 godin v.d. vrede 32 hooghartige houding 33 eikenschors 35 gebogen zwaard 37 vestigingsplaats 40 tegen 42 made 44 druiventak 46 gard 48 deel v.e. korenhalm 50 sprookjesfiguur 51 benadelen 54 beschermend kledingstuk 57 boomvrucht 58 bereide dierenhuid 59 schuifbout 60 verstotene.

Verticaal: 1 voormalige Spaanse munt 2 Jamaicaanse muziek 3 bergweide 4 bergtop 5 Local Area Network 7 oostzuidoost 8 eensporig geluid 9 pl. in Flevoland 10 Europese vrouw 11 appelsoort 15 tijdperk 16 rondrit 17 rijstgerecht 18 niets 21 mij 24 raafachtige vogel 25 riviervis 26 deel v.e. trap 27 deel v.e. schip 29 gebogen been 31 glorie 34 lief 35 boomloze vlakte 36 weg met bomen 37 Ned. omroep 38 jachtexpeditie 39 ellendig 41 thans 43 rondhout 45 troefkaart 47 manier van lopen 49 gemalen graan 52 getal 53 lof 55 dessert 56 opstootje.

Puzzel en win! Iedere maand is er een leuk prijsje te winnen door uw oplossing via de email of met traditionele post op te sturen. U kunt dit sturen naar: info@grootsneek.nl o.v.v. PUZZELOPLOSSING NR 07-2021 - tot uiterlijk 09 augustus 2021. Wij wensen u veel puzzel plezier!