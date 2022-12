Recreatiesector flink onder druk door personeelskrapte

Volgens Jan Ybema, regiomanager Fryslân en Groningen van HISWA-RECRON, is de situatie in het Noorden te vergelijken met die in de rest van Nederland. "Alleen economisch betekent het voor Fryslân wel een groot probleem, omdat de recreatiesector hier heel sterk is."

Mensen zijn wel tevreden over het werk in de recreatiesector, maar durven dat niet uit te dragen, zegt Ybema. Volgens hem kampt de sector daardoor met een imagoprobleem. "Het is een branche met een glimlach, je werkt met leuke klanten. Maar goed, dat is iets waar we extra aandacht aan moeten geven en ook kunnen geven."

De organisaties willen een boost geven aan het imago van de sector. Om het werk aantrekkelijker te maken moeten er betere arbeidsvoorwaarden komen, met meer vaste dienstverbanden.

Openstaande vacatures

Ook bij jachtbouwbedrijf Gebroeders van Enkhuizen in Makkum lukt het niet om openstaande vacatures in te vullen. "Wij zijn op zoek naar een scheepstimmerman", zegt eigenaar Ronald van Enkhuizen. "We hebben dat nou een jaar lopen en ik heb nog niet een geschikte kandidaat kunnen vinden. Eigenlijk heeft nog niemand zich gemeld daarvoor. Zo moeilijk is het."