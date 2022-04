Recreatieschap Marrekrite op één locatie in Uitwellingerga

De nieuwe locatie ligt aan het Prinses Margrietkanaal in Uitwellingerga waar alle medewerkers vanaf één plek kunnen werken. De Marrekrite zit daarmee ook veel centraler in het eigen werkgebied, wat met name voor de buitendienst een stuk efficiënter is.

Vanaf 1 april is de locatie van Recreatieschap Marrekrite:

Lytse Súdein 12, 8624 TT Uitwellingerga.

https://marrekrite.frl/.