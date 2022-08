Recreatief biljarten in Sneek

SNEEK - De biljartgroep Sneek gaat weer beginnen. We zijn geen club, hebben geen bestuur en toch bestaan we al meer dan 5 jaar. Op de donderdag- en de maandagmiddag hebben we 6 biljarttafels ter beschikking en spelen we wedstrijdjes in georganiseerd verband. Ons spelniveau is van zeer laag tot hoog. Dat gaat goed samen.