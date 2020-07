Provincie zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis

De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Met elf extra maatregelen voor de komende maanden steunt de provincie MKB, sport, cultuur, onderwijs en media in de volle breedte. Vanaf 13 juli mogelijk is om met terugwerkende kracht subsidie te ontvangen. De subsidie wordt verstrekt over de investeringen die zijn gedaan om je bedrijf 'corona proof' te maken.



In het kort;

De kosten zijn gemaakt na 6 mei 2020

De hoogte van de subsidie moet minimaal €1.000,- en maximaal €1.500,- bedragen

De activiteiten moeten financieel en praktisch uitvoerbaar zijn volgens de RIVM-richtlijnen op het moment van aanvragen

Per onderneming kan maximaal één aanvraag worden ingediend

De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd is uiterlijk gerealiseerd binnen zes maanden na de datum van ontvangst van de aanvraag