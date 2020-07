Kameleon Fundagen: klimmen, klauteren en glijden

Vaar mee in de boerenpraam en zet voet op een heus eiland, waar volop extra vermaak voor het hele gezin te vinden is. Wie specifiek kaartjes voor de Kameleon Fundagen koopt, brengt bijna drie uren door op en rond het Kameleon-eiland. Kaartjes zijn inclusief de veerdienst van en naar het eiland.



Vooraf kaartjes kopen is in verband met de coronaregels verplicht en kan via www.kameleonterherne.nl/kaartjes-kopen/ Al het bezoek gaat gepland en er wordt een maximaal aantal bezoekers per dag aangehouden, zodat men aan de RIVM richtlijnen kan voldoen.