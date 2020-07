Gezellig drukke eerste weekmarkt

OUDEMIRDUM - Ze hebben er in Oudemirdum door het coronavirus op moeten wachten, maar afgelopen woensdag was er eindelijk de eerste weekmarkt van het zomerseizoen. Vanaf één uur in de middag stonden er verschillende marktkramen opgesteld op De Brink. In verband met het coronamaatregelen was er met borden een verplichte looproute aangegeven.