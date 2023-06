Recordaantal deelnemers 20e editie cultureel festival Út Sneek

SNEEK- De twintigste editie van het culturele festival Út Sneek kent met 1300 artiesten een recordaantal deelnemers. Zaterdag 10 juni vinden op tien podia in de binnenstad van Sneek ruim veertig optredens plaats. Het programma is zeer gevarieerd. Amateurs van alle leeftijden laten hun talenten zien en horen in de bandjes, orkesten, koren, dansgroepen en theatergezelschappen uit Sneek. Het festival is gratis toegankelijk.

Het festival begint met een karavaan van KinderMuziekTheater (KMT). Om 12.30 uur vertrekken de kinderen van 7 tot en met 12 jaar vanaf het Oud Kerkhof voor een muzikale reis door de stad. Met allemaal aanstekelijke liedjes stappen ze aan boord van de shuttle van Duurzaam Vervoer Sneek. Regelmatig wordt er een dansstop gemaakt.

Verschillende podia

De eerste optredens op de podia beginnen om 13.30 uur. De muzikale scholieren van RSG Magister Alvinus, de dansers van EspecialCare, de SaxKids van Atrium, damespopkoor Voor Schut, Sneek Vocaal en MUZT Musicalopleiding bijten het spits af. Een groot deel van de deelnemende bandjes repeteert bij Atrium. Het kunstencentrum is hofleverancier van het festival met ook diverse dansgroepen, MUZT Musicalopleiding, ensembles, koren en orkesten. In het Atrium geven docenten de hele middag rondleidingen langs een expositie met werken van cursisten beeldende kunst.

Speciaal lied voor Út Sneek

Verder zijn er optredens van onder anderen het Stedelijk Muziekkorps Sneek, BaM Percussie, Huismuziek afdeling Sneek, Zanggroep Avanti, Roech, Jeugdorkest On the Move, de Bogerman Bogies, het Sneker Talenten Orkest, De Snikkende Snitsers en Impact Color Guard. Singer-songwriter Johan Velthuis treedt om 16.45 uur met zijn band op in de Marktstraat. Velthuis heeft speciaal voor Út Sneek een lied geschreven. Het publiek kan het lied meezingen of meespelen op een blaasinstrument. De tekst en bladmuziek staan op de website van het festival, utsneek.nl. Traditiegetrouw sluit de Bogerman Bigband om 18.00 uur het festival af in de Markstraat.

Locaties podia: Marktstraat, De Waag, Schaapmarktplein, Eierbrug, Kleine Kerkstraat, Martinikerk, Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof, Leeuwenburg en het Atrium.

Samenwerking

Út Sneek is een initiatief van Ondernemend Sneek en Horeca in Sneek in nauwe samenwerking met CKS, kunstencentrum Atrium, Bogerman en RSG Magister Alvinus. De Út Sneek-commissie wordt dit jaar voor het laatst voorgezeten door Kees Poiesz. Voor deze vrijwilligersfunctie is een vacature.