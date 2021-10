Record aantal deelnemers Gewest Fryslân op NKA Thialf

FRYSLÂN - Naar verwachting zal het Gewest Fryslân dit weekend aantreden met maximaal 26 deelnemers. In totaal staan deze deelnemers potentieel 37 keer aan de start van het Nederlandse Kampioenschap Afstanden in Thialf. Vanaf vandaag is, na de IJsselcup, de echte aftrap van een uitermate spannend seizoen.

Met zoveel starts is Fryslân in de breedte als opleidingsbolwerk sterk vertegenwoordigd. De meeste rijders zijn relatief jong en komen uit voor het Development Team of het KNSB Talenten Team Noord-Fryslân. Deze teams zijn de opmaat naar het echte werk bij de topteams die Nederland rijk is. Naast de inbreng vanuit deze teams zijn er ook een aantal rijders actief die in het reguliere programma van Gewest Fryslân zitten bij coach Ian Steen “Dit is een mooie en verdiende beloning voor het doorzettingsvermogen van deze rijders,” aldus coach Ian Steen.

Talentvolle rijders

Voor Henk Hospes en Peter Kolder komt deze deelname niet als een verrassing. “Op dit moment hebben we het geluk dat we een grote groep zeer talentvolle rijders in onze teams hebben. Dit is het resultaat van jarenlang investeren in faciliteiten en een eigen visie op talentontwikkeling. Onze multi-disciplinaire aanpak maakt onze sporters, maar ook de trainers beter en leidt dus tot dergelijke resultaten,” volgens Peter Kolder, die naast bondscoach voor de junioren ook dagelijks op het ijs staat met de Talent team-rijders.

”Door onze nieuwe status zijn we nog beter in staat om talenten op te leiden voor het grote werk. Van trainen tot een goed begeleidingsteam en het hebben van volwaardige faciliteiten maakt dat onze talenten dichter tegen de topteams aanschuiven. Door deze ontwikkeling kunnen wij ze dus ook beter afleveren aan de top, waardoor de sporter en de topteams kunnen profiteren van onze inspanningen,” aldus Henk Hospes.

Argos nieuw co-sponsor voor Gewest Fryslân

Tijdens het komende NKA rijden er een aantal rijders met het logo van de nieuwe co-sponsor Argos. Argos is een netwerk van 200 tankstations, al dan niet met shop, die door heel Nederland verspreid zitten. Een puur Hollands no-nonsens merk dat gewoon brandstof tegen een eerlijke prijs aanbiedt en daarmee goed past bij Gewest Fryslân en de schaatssport. Het komende jaar zullen het Development Team en 5 rijders onder leiding van coach Arjen Wolters de kleuren van Argos verdedigen.



Naast de langjarige relatie met de bestaande sponsoren die soms al twee Olympische cycli voortduurt, vormt Argos een mooie uitbreiding die bijdraagt aan meer schaatsbewegingen en meer talenten aan de top. De intentie van beide partijen is om ook deze verbintenis voor een langere periode aan te gaan om zo elkaar te versterken in de gezamenlijke doelen.