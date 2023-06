Reclamebord van Club Adam & Eva gerukt

SNEEK- Vanaf 15 april dit jaar is Club Adam & Eva aan de Prins Hendrikkade 13 in Sneek weer geopend. Het pand werd behoorlijk gerenoveerd met als letterlijke blikvanger een splinternieuw reclamebord. Echter afgelopen week keek eigenaresse Robina Klaassen wel even vreemd op, toen bleek dat op de plaats van het reclamebord nu een enorm gat zit!

Wie heeft iets gezien?

Klaassen reageert op z’n zachts gezegd nogal verbaasd: “Wie heeft iets gezien? Het reclamebord van mijn zaak Adam & Eva is gestolen aan de Prins Hendrikkade 13 in Sneek. Wie weet waar het bord is, krijgt van mij een beloning. Niet normaal meer dit. De gevel is ook stuk en er zit een enorm gat in omdat het met geweld los getrokken is! Zoveel mogelijk delen, het kan zijn dat dit al eerder gebeurd is en het ons nu pas is opgevallen. Willen jullie dit zoveel mogelijk delen alstublieft.”

Aangifte

Er is inmiddels aangifte gedaan en de politie heeft de zaak in onderzoek. Ook worden er buurtcamera’s bekeken of die kunnen helpen om de dader(s) op te sporen. “Het is een schadepost van wel €3000,--“, zegt Robina Klaassen.