Rechter geeft Big Bazar toch nog wat uitstel na verzoek van personeel

De ondernemingsraad van de winkelketen kwam dinsdagochtend met het verzoek om een herstructureringsdeskundige aan te stellen.

Er was al een aanvraag voor een faillissement gedaan door een vervoerder van een winkelpand in Goes. Maar de rechter besloot deze aanvraag toch uit te stellen naar het verzoek van het personeel van Big Bazar.

Tijdspad nog onduidelijk

De eigenaar van Big Bazar had zelfs op een faillissement gerekend. Hoeveel tijd het bedrijf krijgt, is nog niet duidelijk. Het is nog niet bekend wanneer de rechter in Leeuwarden besluit over de mogelijke aanstelling van de herstructureringsdeskundige.

De hoop was maandag nog dat de keten een zogeheten 'afkoelingsperiode' kon krijgen, om afspraken met schuldeisers te maken en te reorganiseren. Maar de rechter ging daar niet in mee, omdat het te weinig vertrouwen in de gepresenteerde begroting had.

Financiële problemen

Big Bazar heeft het financieel moeilijk. De afgelopen tijd klaagden verschillende partijen dat Big Bazar de rekeningen niet meer betaalde. Meerdere verhuurders van winkelpanden stapten naar de rechter. Intussen zou de schuld tientallen miljoenen euro's zijn.

In Fryslân zitten vijf vestigingen van Big Bazar: in Leeuwarden, Drachten, Bolsward, Sneek en Oosterwolde. De topman van het bedrijf, Heerke Kooistra, komt uit Damwâld.

Bron: Omrop Fryslân