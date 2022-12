Recept voor Glühwein met Douglasspar

Snijd de sinaasappel in partjes en snijd de wortels van het geel nagelkruid in stukken. Schenk de wijn in een pan en voeg alle overige ingrediënten, behalve de agavesiroop toe. Verwarm langzaam tot bijna aan het kookpunt. Maar laat het niet koken. Zet er een warmhoudplaatje onder en laat een half uur zachtjes trekken. Giet de wijn dan door een zeef om alle stukjes te verwijderen. Schenk het weer terug in de pan en breng op smaak met een flinke scheut agavesiroop. Roer goed door tot het is opgelost en houd warm tot gebruik. Een alcoholvrije variant maak je met rode druivensap of appel-vlierbessensap. In het bos staan verschillende naaldbomen. De Douglasspar is bekend van het mooie hout dat het levert. Maar de naalden kun je ook gebruiken om thee van te zetten, een lekkere sparrenolie van te maken of een poeder van te malen. Je ‘vangt’ de geur van het bos en kunt zo genieten van de heerlijke smaak en gezondheid. De takjes bevatten vitamine C, etherische oliën, harsen en andere stoffen die goed zijn voor je luchtwegen, ingezet worden tegen verkoudheid en een ontspannende werking hebben op je geest. Denk aan het bosbaden, maar ook aan de dennensiroop van onze grootouders. Let er op dat je de naaldbomen goed kent en je zeker weet dat je de goed hebt. De taxus is giftig, zorg ervoor dat je die kunt onderscheiden van de eetbare naaldbomen. Wil je meer weten over wildplukken, cursussen en recepten kijk dan op www.inhetwildeweg.nl