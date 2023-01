Real Madrid Voetbalkamp bij Waterpoort Boys – profiteer nu van een vroegboekkorting

SNEEK- In aanloop naar het vijftigjarig jubileum van Waterpoort Boys dat op 14 november van dit jaar wordt gevierd, vinden op het sportcomplex van de club allerlei activiteiten plaats. Een daarvan betreft een vijfdaags trainingskamp dat in de herfstvakantie (23 t/m 27 oktober van dit jaar) in samenwerking met Real Madrid Clinics voor de jeugd van 7 tot 16 jaar wordt georganiseerd.

Real Madrid Clinics verzorgt op basis van het professionele trainingsconcept en de innovatieve trainingsmethodes van “La Cantera”, de voetbalacademy van de dertienvoudig winnaar van de Champions League, in heel Europa en komend najaar dus bij Waterpoort Boys trainingskampen.

Tijdens die trainingskampen die door goed opgeleide trainers en sportwetenschappers worden begeleid en waarbij de deelnemers een compleet Real Madrid-tenue, een Adidas voetbal en een drinkfles ontvangen, worden spelers en speelsters individueel beoordeeld. Die beoordeling omvat zowel de sportieve als de sociale prestaties c.q. presentatie. Degenen die het hoogst scoren, kwalificeren zich voor de nationale finale en weet een speler/speelster ook daar uit te blinken, dan is de grote finale van de Real Madrid Foundation Clinic in Estadio Santiago Bernabéu in Madrid de volgende stap.



Stap in de voetsporen van David Alaba, Karim Benzema en Luka Modric en geef je op voor deze unieke voetbalervaring. En wanneer je dat voor 31 januari a.s. doet, ontvang je een vroegboekkorting van maar liefst € 50,--. Klik hier om je aan te melden.