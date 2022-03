RC Sneek verslikt zich opnieuw in RC Zwolle

SNEEK- Na een sterke reeks van drie klinkende overwinningen in de cup-poule speelde RC Sneek zondag tegen RC Zwolle. Hoewel RC Sneek een degelijke pot rugby speelde was het RC Zwolle dat met 12-24 de overwinning mee naar huis neemt.

Zwolle was net wat ‘gewiekster’ in de aanvallende fases dan Sneek en wist al een paar keer gevaarlijk door de defensieve linies heen te breken. Maar Sneek weerde zich kranig en kon zelf door twee try’s te scoren ook wat terug doen. Het spel kenmerkte zich door hard, maar fair rugby met wederzijds veel respect. Het spel was dan ook lang in evenwicht waarbij het uiteindelijk naar Zwolle kantelde.

Sneek laat hiermee een versteviging in het klassement liggen in de strijd om het kampioenschap, maar is zeker nog niet kansloos. Komende week mogen de heren rusten waarna op 3 april de zwaarste uitwedstrijd wacht tegen kampioenskandidaat RC Drachten. Sneek speelde hier tot nog toe een keer eerder tegen en verloor toen thuis nipt met 5-10.