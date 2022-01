Rayonhoofd Dicky van der Werf

SNEEK-Van 1963 tot 1995 was Dicky van der Werf bij de Elfstedentochten op de schaats rayonhoofd voor Sneek. Hij overleed in 2004 en heeft dus de tocht die vandaag precies 25 jaar geleden werd gehouden, nog wel meegemaakt.

In de collectie van het Fries Scheepvaartmuseum bewaren ze de schaats die hij kreeg toen hij zijn functie als rayonhoofd neerlegde. Het is een houten kinderschaats met daarop een zilveren plaatje. In dat plaatje is het logo van de Elfstedentocht gegraveerd, plus de tekst: "Rayon hoofd Sneek / De Friese Elf Steden / 1963-1995 / D. van der Werf".

Het museum heeft veel aan Van der Werf te danken. Hij liet ons een vorstelijk legaat na, dat het FSM goed kon gebruiken bij de verbouw van ons museum in 2007. Zijn speciale schaats, die het FSM mag bewaren, is daarom voor het museum van extra betekenis.

Klik op deze link voor meer info over Dicky van der Werf en zijn schaats:

https://bit.ly/3FWipq8

Info over de tocht van 1997 via deze link:

https://www.friesscheepvaartmuseum.nl/elfstedentocht-1997