RAUW&TEDER op vrijdag 5 november in It Podium IJlst

IJLST - RAUW&TEDER is een kersverse Nederlandse band, nog volop in ontwikkeling, barstend van rauwe ambitie en met tedere toekomstplannen. De band komt op vrijdag 5 november naar It Podium in IJlst.

Hoe rock & roll het ook geweest zou zijn: het was niet in een bordeel, maar in de kleedkamer van een popcentrum waar Jeroen Booy (ex- The Scene, Roberto Jacketti & the Scooters) en Bart Minderman (ex- Vandenacht) elkaar ontmoetten.

Booy en Minderman besloten samen een eigen repertoire te schrijven. Zo werden er deze zomer een kleine 20 nieuwe songs geschreven en opgenomen. In het verlengde van eerdere bands spelen ze stevige rock & roll met strakke drumpartijen en harde gitaren. Hier stopt verder iedere vergelijking met het verleden.

Bij RAUW&TEDER staat de band garant voor de belofte RAUW. In de teksten passeren allerlei liefdesperikelen, vaak met enige zelfspot. Minderman zingt tegen het bandgeweld in en neemt het deel TEDER voor zijn rekening. De combinatie van hard en zacht, rauw en teder resulteert in een aantal zeer toegankelijke songs waarin je af en toe herinnerd wordt aan Iggy Pop, AC/DC, soms een beetje Bowie en zelfs Roxy Music.

Op dit moment, beleeft de band een vliegende start. De try-outs zijn achter de rug; nu volop bezig met opnames en optredens. Recent is drie keer het voorprogramma bij De Dijk in Paradiso verzorgd, met lovende reacties tot gevolg!

Bezetting:

Jeroen Booy – Drums

Bart Minderman – Zang

John Kwee – Bas

Jeffrey de Weerd - Gitaar

Luke de Boer – Gitaar

Wees erbij op 5 November in It Podium!!!

Sudergoweg 1c IJLST

Kaarten € 10,-

Reserveren 06-24946195 / 06-54638548