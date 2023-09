Rasterhoffpark zondagmiddag in het teken van het BRUISS Familie Festival

De entree is vanaf de Johan Willem Frisostraat, maar aanmeren met de boot is ook mogelijk vanaf de Woudvaart. Ideaal voor degenen die eerst nog even een rondje willen varen op deze zomerse dag. Een eigen zwembadje en parasols helpen ook tegen de verkoeling, en vergeet de zonnebrand niet. Het festival is van 13.00 tot 19.00 uur. Locatie Rasterhoffpark (Amfi Theater) Sneek. Het BRUISS Familie Festival is een samwerking tussen Gritta Event Styling Food en Volk Events.