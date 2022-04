Ralph de Jongh en Ewa Pepper: Delta blues bij Lewinski

Dit duo leerde elkaar zo’n drie à vier jaar geleden kennen. Op Lonesome Man / Ocean of Love waren ze voor het eerst samen te horen. Je hoorde toen al direct dat ze samen een bijzondere combinatie vormen. Beiden zijn rasmuzikanten, die geheel op gevoel hun muzikale koers uitstippelen. Ewa Pepper is geboren in Wloszcowa, Polen en daar bij de burgerlijke stand bekend als Ewa Górzynska. Een veelzijdig en veelgevraagd violiste, woonachtig in onze hoofdstad. Zij ruilde op achtjarige leeftijd op aanraden van haar ouders de piano in voor de viool. Ze studeerde cum laude af aan de Chopin school of Music en vervolgde daarna haar muzikale opleiding aan het Cracow institute of performing arts and media studies.

Recensie

Uit een recensie van Theo Volk over het album van Pepper en De Jongh: "Op het dubbelabum Breath of Live, goed voor zo’n twee uur muziek, blijkt dat de chemie tussen hun beiden gegroeid is. De titel lijkt me goed gekozen, het gebrachte repertoire laat zich eenvoudig vertalen naar het podium. Sterker nog, zal daar niet wezenlijk anders klinken, getuige de livevideo van Spinning Round, die sinds enige dagen op Youtube te vinden is. Het is ook een goede graadmeter van wat men ongeveer van het album verwachten mag. De liedjes weten mij diep te raken, zoals bijvoorbeeld Kneel to Your True Self. Het roept bij mij herinneringen op aan de jonge Van Morrison ten tijde van Astral Weeks. Ewa kan zich enorm goed inleven in de songs van Ralph en weet ze vaak met haar emotionele spel te verrijken. Maar haar spel kan ter variatie ook inventief zijn, zoals haar heerlijke opzwepende spel in het bluesy Be, wat als werktitel Rising Rough had. Sommige songs werden al eerder opgenomen zoals Love Is Not a Friend, maar door het gebruik van de viool krijgt het een totaal ander karakter. Hetzelfde geldt voor andere eerder verschenen nummers, waaronder Harry. Harry Muskee (al jaren groots fan van Ralph de Jongh) zou ongetwijfeld deze versie ook mooi gevonden hebben."

INFO:

Ralph de Jongh en Ewa Pepper, Delta blues bij Lewinski

vrijdag 6 mei 2022 / 19:30 / €22.50 , voorverkoop via Lewinski.nl

Tijden:

Diner 18:00 tot 19:30

Vooraf mee-eten? Kies dan ticket inclusief diner. Eventuele dieetwensen dient u vooraf aan

ons door te geven per mail.

Optreden: 20:00 tot 22:00 uur (inloop v.a. 19:30 uur)