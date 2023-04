Raggende gitaren, beukende drums en scheurende zang tijdens ZNIDZER in het Bolwerk

SNEEK- Op 29 april aanstaande brengt ZNIDZER jonge, energieke bands naar het Bolwerk in Sneek voor een avond vol raggende gitaren, beukende drums en scheurende zang. Dit splinternieuwe festival staat dan ook garant voor een origineel geluid dat enigszins tegendraads is, maar oh zo lekker omdat het schuurt en knettert.

Tijdens het festival beuken Traumahelikopter, Bongloard en Historian hun energie de zaal van het Bolwerk in. Traumahelikopter blijft standvastig in zijn essentie, terwijl Bongloard met hun harde garage rock menig venue met de grond gelijk maakt. Historian heeft een ware liefde voor het verleden en combineert de pioniersmuziek van Led Zeppelin met de drijvende kracht van Jack White. Stuk voor stuk bands die met echtheid en niet aflatende enthousiasme de avond door razen. DJ72 doet zijn ding met plaatjes. Geen gedoe, gewoon gaan. Voor jou, voor jullie, voor vaker.

Jeroen Toussaint, programmeur van het Bolwerk, is enthousiast over ZNIDZER festival: "We zijn blij om een nieuw concept als ZNIDZER te kunnen presenteren in het Bolwerk. Het is geweldig om jonge, energieke bands een podium te bieden en het publiek te trakteren op een avond vol harde rockmuziek. We kijken uit naar een geweldige avond!" Speciaal voor deze avond komt Stadsbrouwerij Sneek langs met speciale biertjes en kunnen bezoekers genieten van overheerlijke tosti's van de Tosti Kip Caravan.

Mis dit gloednieuwe concept niet en kom naar ZNIDZER festival. Maak je klaar voor een avond vol origineel geluid, dat schuurt en knettert en je hart sneller doet kloppen. Zorg dat je erbij bent op 29 april in het Bolwerk en geniet van de energieke bands die deze avond tot een onvergetelijke ervaring zullen maken! Voor meer informatie over het festival ga je naar www.hetbolwerk.nl/znidzer