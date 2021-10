Raerd wil politieke en juridische actie tegen te dure woningbouw

De nieuwe huizen komen aan de Sélânswei in het dorp. Daar was de actie zondag ook. Plaatselijk belang kondigde de actie aan nadat bekend was geworden dat de prijs nu op 208.000 euro uitkomt plus extra kosten. Dat is veel meer dan de 150.000 euro waar op was gerekend.

De verklaring dat de hogere prijzen gevolg zijn van hogere materiaalkosten, wordt door het dorp niet geaccepteerd.

Het dorp gaf eerder groen licht voor de afbraak van de voormalige seniorenwoningen op de nieuwbouwplek van Elkien, omdat er goedkopere starterswoningen voor in de plaats zouden komen. Die seniorenwoningen werden al gebruikt door de jeugd in het dorp.

Bezwaar tegen bouwvergunningen

Nu wil plaatselijk belang het project overnemen tegen dezelfde lage grondprijs als die het bouwbedrijf is beloofd.

Om dat te bereiken blijft het niet bij actievoeren alleen, zegt voorzitter Baukje van Vilsteren. Zij hoopt dat de gemeenteraad de plannen wil tegenhouden en is ook van plan om bezwaar aan te tekenen tegen de bouwvergunningen.

Dat geldt ook voor sommige omwonenden. Als het lukt, denkt het dorp met eigen bouwbedrijven veel goedkoper te kunnen bouwen.