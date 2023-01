Radiografisch zeilen in Sneker Kerkgracht

Sneek- Gistermiddag was een grote groep zeilliefhebbers druk bezig met het uitoefenen van hun hobby: radiografisch zeilen in de Sneker Kerkgracht.

Onder hen ook Tom van der Werf die op de wal grote moeite had om zijn radiografisch modelzeilbootje in de goede trim te krijgen. “Ik weet ok nyt wêr ut an leit, mar ut wil nyt foar un meter”, was het commentaar van de sympathieke Sneker. “Nee, myn húmeur leit der gelukkech nyt onder!”

Het betrof hier de Nieuwjaarswedstrijden die onder ideale weersomstandigheden werden gezeild.