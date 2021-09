Radio Monument voor Hans Faber (1950-2021)

SNEEK- Ter nagedachtenis van Hans Faber maakte Willem de Vries in zijn programma Noardewyn van Omrop Fryslân van 28 september een indrukwekkend Radio Monumentje voor de kortgeleden overleden Sneker muzikant Hans Faber.

Willem de Vries gaat in het programma in gesprek met voorzitter Henk Huijsman van Rolling Home, waarvan Hans Faber dirigent en voorman was.

Het programma is te zien op https://www.facebook.com/RollingHomeNL/videos/1288779471536245