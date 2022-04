Racetalent Douwe Feenstra (11) uit Sneek gaat voor de prijzen!

Junior-motorcoureur Douwe Feenstra is nog maar elf jaar, maar als we hem vragen wat zijn doel is voor dit seizoen, antwoordt hij resoluut: “Kampioen worden!” “We gaan inderdaad voor de podiumplaatsen”, vult moeder Simone Feenstra aan. Aan ambities geen gebrek dus bij de familie Feenstra uit Sneek. Het is tijd om te oogsten en dat willen ze het komende wegraceseizoen gaan doen. De voorbereidingen zijn al in gang gezet.

Het is nog maar twee jaar geleden toen Douwe samen met zijn vader meeging naar de Racekidsdagen in Staphorst. Het was een verjaardagscadeau en eenmaal op de minibike was Douwe gelijk verkocht. “Tijdens de racekids-trainingen kun je een minibike huren en het motorrijden al op jonge leeftijd leren”, vertelt vader Anne Feenstra. De trainingen bleken aan te slaan bij de jonge talentvolle Douwe en nu is hij bijna niet meer van de motor af te krijgen.

Team Douwe

Al vrij snel wordt er een minibike gekocht waar Douwe zelf mee kan trainen en daar is onlangs de Ohvale bij gekomen, een zogenaamde ‘midibike’. Deze motor is weer een slag groter dan de minibike en heeft meer inhoud. Douwe traint minimaal een keer per week en soms wel drie keer per week. De trainingen zijn in Lelystad en Assen. Vader Anne: “Daarnaast hebben we een abonnement op het racecircuit van Vledderveen en op de Junior-Track van het TT-circuit op Assen.” Naast de motortrainingen moet Douwe zelf ook goed in conditie blijven, dus is hij veel aan het hardlopen en voetbalt hij ook nog bij Sneek Wit Zwart.

De minibike heeft een 40cc motor en de maximale snelheid is ongeveer 90 kilometer per uur. De Ohvale daarentegen heeft een 110cc motor met vier versnellingen en haalt maximaal 110 kilometer per uur. “De motorblokken van de Ohvale zijn verzegeld. Daar kun je dus zelf niet mee sleutelen om bijvoorbeeld de snelheid op te voeren”, vertelt Anne Feenstra. “Daar wordt ook op gecontroleerd. Na de wedstrijd worden er gemiddeld drie motors - meestal de top drie - geselecteerd en moet het blok uit elkaar gehaald worden om te controleren of alles nog in originele staat is. “Dat is misschien streng, maar het maakt wel dat alle motors gelijk zijn.” Volgens Douwe komt het er dus op aan wie de beste coureur is.

Vader Anne is ook de mecanicien van ‘Team Douwe’, want er moet veel onderhoud worden gepleegd aan de motor om zo optimaal mogelijk aan de start te verschijnen. “Daar heb ik zelf nog niet zoveel kijk op”, erkent Douwe. “Het verwisselen van de banden, vervangen van de remblokken, het smeren van het ketting, de tandwielen en de bouten, dat doet mijn vader.” Dat geldt ook voor het controleren en het bijvullen van de remolie.

Trainingsdagen in Spanje

Tijdens de voorjaarsvakantie is Douwe in Catalonië (Spanje) geweest om te trainen op het circuit van Móra d’Ebre ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. In april starten namelijk de wedstrijden voor het NK. De trainingen in Spanje zijn Douwe goed bevallen. “Onder een heerlijke temperatuur van twintig graden heb ik daar samen met mijn trainingsmaatjes en trainer Bryan Schouten mooie meters en goede stappen kunnen maken. Bryan is voormalig Moto3-coureur en met hem analyseren we de trainingen. Hij wijst je bijvoorbeeld op je houding op de motor, welke lijnen je moet rijden en hoe je moet remmen voor de bochten. Zo kun je jezelf steeds weer verbeteren.”

Op het circuit van Mora d’Ebre reed Douwe trouwens voor het eerst op de Ohvale 160 (cc) en zette mooie rondetijden neer. Voorlopig blijft het eerst nog bij trainen met de 160, de wedstrijden rijdt Douwe met de Ohvale 110.

NK Junior Moto Racing

Het NK start op 30 april en vindt plaats over vier weekenden met wedstrijden in Assen, Staphorst, Veldhoven en in juli ook in het Belgische Spa-Francorchamps. Tijdens een raceweekend vindt er eerst een training plaats, vervolgens een kwalificatie en dan twee wedstrijden. In totaal worden er dus acht wedstrijden gereden. Een wedstrijd duurt gemiddeld zo’n vijftien à twintig minuten, waarbij er twaalf ronden van ongeveer 1,5 kilometer worden gereden. Dat kan per circuit iets verschillen.

Daarnaast doet Douwe mogelijk mee met de open Italiaanse kampioenschappen, de CIV Junior 2022. Dit is een competitie die start in mei met wedstrijden over zes weekenden. Er is sprake van vrije inschrijving, hier kunnen dus meerdere nationaliteiten aan meedoen.

Op het podium

In het seizoen 2020 pakte Douwe drie keer een derde plaats en was hij veelal rond plek vijf te vinden, maar dit seizoen hoopt hij hoger te kunnen eindigen in de Junior B, de klasse van 10-14 jaar. In ieder geval wil Douwe vaker op het podium eindigen en prijzen pakken. Zijn concurrenten heeft hij nog niet zien rijden, maar er zitten een paar goede coureurs bij, weet hij.

Maar Douwe weet ook dat hij zelf steeds beter wordt. Zijn sterke punten zijn de start en zo laat mogelijk remmen voor de bocht om deze goed in te snijden. Volgens moeder Simone laat Douwe zich tijdens de race niet gek maken en blijft hij zijn kop er bijhouden, ook in het heetst van de strijd. “Dat is echt een goede eigenschap van hem. Daarnaast vindt Douwe het geen enkel probleem om in de regen te rijden”, gaat Simone verder. “Sommigen zie je dan toch wat angstig worden, maar hij geeft daar niks om.” Crashes komen best vaak voor tijdens de races, maar uitgerekend in zijn allereerste race viel Douwe uit met een kapotte koppeling. Later in het seizoen crashte Douwe wel een keer toen hij werd aangetikt door een andere deelnemer. “Met die snelheden kleeft er natuurlijk wel enig gevaar aan de sport, maar het leren pak, de rug- en borstprotector en de gekeurde helm bieden goede bescherming. Ernstige blessures heb daarom ik gelukkig nog niet gehad, hooguit een pijnlijke arm”, vertelt Douwe.

Sponsors

Inmiddels heeft Team Douwe ook al een aantal sponsors en is er een Club van 50 en een Club van 100. Dat is ook wel nodig, want het wegracen is een kostbare zaak. Het materiaal moet goed zijn en moet ook regelmatig vervangen worden, bijvoorbeeld nieuwe banden en remblokken, maar ook de helm en het motorpak moet zo nu en dan woorden vervangen. Douwe is erg blij met de geldschieters en hij hoopt dat daar nog meer bij komen. Een stukje PR hoort daar uiteraard ook bij. Zo heeft Douwe een account op Facebook en Instagram (@douwe_feenstra_14) en heeft hij inmiddels al vele volgers.

Idool

Douwe richt zich nu vooral op het komende seizoen. Hoe het er in de toekomst uit gaat zien, weten ze bij de familie Feenstra nog niet. “Er gaat veel tijd inzitten, maar het is allemaal nog goed te combineren met zijn school.” Douwe is leerling van de CBS De Vuurvlinder in de wijk Duinterpen. “Wij hebben nog maar één keer een dag vrij hoeven vragen en bovendien heeft Douwe in juf Vanessa en juf Margriet al twee grote fans”, lacht Simone.

Natuurlijk hoopt Douwe ooit in de voetsporen van zijn grote helden te kunnen treden. Valentino Rossi is inmiddels gestopt, maar Francesco ‘Pecco’ Bagnaia is nu zijn grote voorbeeld. “Eigenlijk is mijn vader een nog grotere fan”, vertelt Douwe. “Die kent de namen van alle coureurs en ook de nummers waaronder ze rijden. Dat weet ik nog niet allemaal. Wel van ‘Pecco’ hoor. Die heeft nummer 63.

In huize Feenstra wordt veel over motorsport gesproken en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven, maar ze genieten er met volle teugen van. Veel succes Douwe!

Tekst: Ynte Dragt

Foto’s: familie Feenstra