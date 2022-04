INGEZONDEN - Het is misschien niet iets waar je meteen aan denkt om te kunnen doen maar toch zien we steeds meer de vraag voorbijkomen of dat een racefiets om te bouwen is naar een elektrische racefiets?

Nu kunnen we heel kort en krachtig “Ja!” zeggen maar misschien is enige uitleg daarover wel makkelijk.

Zelf je racefiets ombouwen naar elektrisch

Door je racefiets zelf om te bouwen naar elektrisch bespaar jij jezelf een hoop geld uit. Je hebt voor de meeste racefietsen een conversiekit die je kunt aanschaffen waarmee jij zelf je racefiets om kunt gaan bouwen. Het ombouwen van een gewone racefiets naar een elektrische racefiets vereist wel een klein beetje kennis.

De meeste fietsen die omgebouwd worden kunnen gemakkelijk voorzien worden door een kleine achternaafmotor of door een mid-drive systeem. Deze kun je online bestellen bij ebikesets.nl

Wat zijn de voordelen van een elektrische racefiets

Een elektrische racefiets hebben heeft een aantal voordelen. Het is fijn om wat ondersteuning te hebben wanneer je aan het herstellen bent van een blessure maar wel mag of graag wilt fietsen. Ook is het fijn om er gebruik van kunnen te maken als je na een lange tijd je training weer oppakt en rustig aan wilt beginnen.

Waar moet je op letten

Wil jij je racefiets zelf ombouwen of andere fiets laten ombouwen naar een elektrische racefiets dan is er wel iets waar je op moet letten. Je moet kijken of dat de trapas die jij op je fiets hebt er geschikt voor is.

Ook is het verstandig om na te kijken of je frame het wel aan kan. Het frame is namelijk berekend op een bepaald gewicht.

Welke fietsen zijn het meest geschikt

Eigenlijk zijn de toerfietsen het meest geschikt om die om te bouwen naar een elektrische fiets. Deze hebben meer ruimte en vaak is het frame gemaakt van staal. Zoals we allemaal weten is het zo dat elk voordeel ook wel weer een nadeel heeft. In dit geval is het dat het gewicht van de fiets wel veel meer wordt. Een normale toerfiets is ongeveer 13 kilo. Een toerfiets die omgebouwd is die komt al gauw op 20 kilo uit.