Rabobank staat op voor duurzaamheid en inclusie

Het uitgebreide maatschappelijk jaarverslag illustreert de bijdrage van Rabobank aan verschillende thema’s. Maar de bank zet ook stappen naar een meer inclusieve samenleving. Dat doet zij vanuit haar coöperatieve mentaliteit in continue dialoog met haar leden.

Maatschappelijke impact voor de regio



De Rabobank boost naast haar reguliere bancaire dienstverlening een drietal thema’s om hét verschil te maken: financiële zelfredzaamheid, duurzaamheid en de voedseltransitie. Met een uiteenlopend scala aan initiatieven gericht op deze thema’s investeren de Friese Rabobanken in 2021 een belangrijk deel van de winst in de samenleving. Deze investering wordt ook wel het coöperatief Dividend genoemd. Het totaal bestede bedrag aan coöperatief dividend over 2021 bedraagt 2 miljoen euro.

Coöperatiekring Fryslân



Zo is Rabobank mede-initiatiefnemer van de oprichting van Coöperatiekring Fryslân. De bank onderschrijft daarmee het belang van kansengelijkheid. In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Van alle provincies staat Friesland op nummer 4. Naast armoede zijn er meer invloeden die de kansen van kinderen bepalen, zoals het schooladvies of waar je woont. De geefkring Coöperatiekring Fryslân ondersteunt zelf gekozen lokale projecten die bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief voor kinderen in Friesland. De deelnemers van de Coöperatiekring doneren niet alleen hun geld maar zijn ook direct betrokken bij de impact die hun donatie heeft gehad. Bekijk hier een korte video: https://cooperatiekring.nl/fryslan/

Energiezuinige huurwoningen voor lagere inkomensgroepen



Ook realiseert Rabobank in samenwerking met Bouwbedrijf Dijkstra Draisma en Woningcoöperatie Woon Friesland 30 energiezuinige woningen die voldoen aan circulaire principes en inspelen op de transitie naar duurzame energie. Coöperatief Directeur Jelmer Algra: ‘Rabobank zorgt er samen met de betrokken partijen voor dat er in Friesland 30 circulaire en demontabele woningen komen voor lagere inkomensgroepen. Rabobank heeft dit met een leaseconstructie gefaciliteerd, omdat ze de energietransitie, duurzaam wonen en ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. De woningen worden voor lagere inkomensgroepen toegankelijk zodat zij ook de kans krijgen een energie-neutrale en volgens circulaire principes gebouwde woning te betrekken.’

Friesland duurzaamste woonprovincie



In 2021 is het aantal klanten dat de woning wil verduurzamen verder toegenomen. Voor verduurzaming wordt vaak spaargeld ingezet, maar steeds vaker ziet de Rabobank dat klanten hiervoor geld lenen. Vaak in combinatie met verbouw. Opvallend is het aantal klanten dat specifiek geld leent voor energiebesparende voorzieningen vertelt Henk de Boer, directeur Financieel Advies en verantwoordelijk voor Duurzaam Wonen. ‘Eind 2021 werd maar liefst in 33% van hypotheekoffertes energiebesparende voorzieningen meegefinancierd. ‘Daaruit concluderen wij dat de bewustwording en noodzaak om te verduurzamen steeds verder toeneemt. Klanten maken ook steeds vaker een huisscan via Homeqgo om te bekijken welke maatregelen passen bij hun huis. Een goede ontwikkeling die in lijn ligt met de stijgende energieprijzen. En helemaal past bij onze ambitie om van Friesland de duurzaamste woonprovincie te maken’.

Grondcoöperatie: Boer en burger streven samen naar ecologische balans



Rabobank is daarnaast betrokken bij een nieuw op te richten Grondcoöperatie. Voor agrariërs is het belangrijk een goede balans te vinden tussen de ecologische en economische potentie van landbouwgrond. Omdat daar hoge kosten aan zijn verbonden, brengt de Grondcoöperatie boer en burger bij elkaar om hier samen in op te trekken: goed voor de weidevogels en goed voor de biodiversiteit. De Grondcoöperatie zoekt partijen die privaat geld inleggen waarmee zij investeert in grond met ecologisch potentieel. Met elkaar stellen ze een inrichtingsplan vast. Om de grond vervolgens tegen een redelijke vergoeding te verpachten aan agrariërs die deze grond -deels als eigenaar- gebruiken.

1.3 miljoen: Coöperatiefonds en Rabo ClubSupport



Maar er is meer. Rabobank is sinds jaar en dag actieve partner in het verenigingsleven. Zo keerde het Rabobank Coöperatiefonds in 2021 ruim 675.000 euro uit aan maatschappelijke verenigingsinitiatieven in Friesland. Daarnaast is er ruim 625.000 euro verdeeld onder 1.317 Friese verenigingen en stichtingen met Rabo ClubSupport (landelijk deden er 30.000 vereniging mee die een totale bijdrage van 13 miljoen euro ontvingen). Bekijk de korte video over Rabo ClubSupport 2021 in Friesland: Rabo ClubSupport Friesland 2021 - YouTube.



Een mooi voorbeeld van hoe de Rabobank verenigingen helpt, is Circus Saranti die vanuit Rabobank Rabo Verenigingsondersteuning op support mocht rekenen. Vanuit Verenigings-ondersteuning biedt de bank clubs begeleiding op maat maar biedt zij ook masterclasses en workshops aan. Zo hielp de bank Saranti in haar zoektocht naar nieuwe huisvesting door haar kennis en netwerk te delen.

Coöperatief Convenant

In het voorjaar van 2021 organiseerde Rabobank 14 regionale dialogen met in totaal ruim 5.000 leden van de coöperatie die meedachten over wat er op de agenda van hun regio zou moeten staan. Op basis van een analyse van al deze gesprekken schreef Rabobank een coöperatief convenant, met een sterk pleidooi voor minder generiek en meer gebied-specifiek overheidsbeleid en extra aandacht voor de menselijke maat. In Friesland gaat de Rabobank een bijdrage leveren aan drie welvaartsdimensies: baanzekerheid, huisvesting en milieu. De bank doet dit door te investeren in toekomstbestendig ondernemen, het stimuleren van huizenbouw en het faciliteren van verduurzaming. Aanvullend organiseert Rabobank in 2022 dialoogsessies met beleidsmakers. Want waar thema’s te groot zijn om alleen aan te pakken, slaat de bank de handen ineen met partners.

Coöperatief Directeur Jelmer Algra spreekt met trots over alle activiteiten en gelden die de Rabobank terug laat vloeien naar de samenleving maar ook haar inzet voor de maatschappelijke thema’s. ‘Daarmee laden we ons coöperatief gedachtengoed. We willen daarmee het beste voor Fryslân en onze klanten bereiken. Growing a better world together’.