SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland!

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland: “Wij helpen onze klanten op verschillende manieren om financieel gezond te zijn. Een baan vinden die bij je past is vaak een goed begin. Ik weet van vorig jaar dat bezoekers tijdens het Werkfestival zien dat onze regio veel werkgelegenheid en mooie bedrijven biedt. We denken vaak dat het invullen van vacatures voor ondernemers eenvoudig is. Toch heeft 72% van de snelgroeiende bedrijven moeite met het vinden van gekwalificeerd personeel. Daarom hoop ik voor de aanwezige ondernemers dat zij tijdens het Werkfestival mensen ontmoeten die hun bedrijf verder kunnen helpen.

Rabobank, Martiniplein 1, 8601 EG Sneek | www.rabobank.nl

Ook met jouw bedrijf in de schijnwerpers? Ga dan naar www.werkfestivalswf.nl en meld je bedrijf aan!

Benieuwd naar de deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân?