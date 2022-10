Rabobank kantoor Sneek is vernieuwd

De verbouwing van de Rabobank in Sneek is eind oktober afgerond. Sneek is één van de eerste plekken in Nederland waar een RaboLocalHouse, met een compleet nieuwe look & feel, is geopend.

Transparant, open en huiselijk

De bedoeling van dit type RaboLocalHouse is dat de klant een open ontvangst ervaart. Renate Venema-Zomer, directeur van de coöperatieve Rabobank, zegt hierover: “Om dit gevoel te vergroten is de ontvangstplek zo ingericht dat het klanten uitnodigt gebruik te maken van smart media. Dit kan op eigen apparaten of op de apparaten van de Rabobank. Natuurlijk hebben we medewerkers beschikbaar om hierbij te helpen.”

Ze geeft aan dat er bij de herinrichting gestreefd is naar een transparante en ruimtelijke beleving. Ook de vergaderruimtes en spreekkamers zijn hierop ingericht en stralen dezelfde huiselijke sfeer uit. Natuurlijk is Rabobank als merk door de gehele locatie verweven. “De coöperatieve sfeer van Rabobank zie je terug, maar ook elementen die betrekking hebben op herkenbare activiteiten van de bank in de regio”, aldus Renate.

Duurzaam en gerecycled

Bij de herinrichting is er rekening gehouden met een zo duurzaam mogelijke oplossing. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van energiezuinige apparaten, installaties en verlichting. Ook is er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. Voorbeelden hiervan zijn de vloerbedekking en de keuken. De keuken van de pantry, heeft een nieuwe plek gekregen en is gewrapt. Ook de vloerbedekking is hergebruikt.

Openstelling

Het kantoor is open op maandag van 13.00 tot 17.00 en op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Klanten die nieuwsgierig zijn naar het resultaat zijn van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen.