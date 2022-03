Rabobank helpt clubs zelfredzamer te worden met Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning

SNEEK/HEERENVEEN- Waar kunnen wij jouw vereniging mee helpen? Laat je informeren tijdens de inspiratiesessie. Rabobank biedt clubs een heel mooi programma aan om zelfredzamer te worden: Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning. Voor alle sport- en cultuurclubs in Friesland, die bankieren bij Rabobank, organiseren de Friese Rabobanken een Inspiratieavond op woensdag 6 april in Heerenveen. ‘Afgelopen 2 jaar heeft het verenigingsleven het zwaar gehad. Daar kunnen we denk ik niet omheen’, zegt directievoorzitter Durk Mous namens de Friese Rabobanken. ‘Daarom hebben wij naast de Rabobank ClubSupport Stemcampagne, waar clubs geld kunnen krijgen voor het waarmaken van hun maatschappelijke ambities, ook Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning’.

‘Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur’, zegt Durk Mous met grote trots. ‘Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving. Om de onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zetten we ons als Rabobank samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Met Verenigingsondersteuning bieden we kennis en ons netwerk aan om clubs met ingewikkelde vraagstukken 1-op-1 te begeleiden door professionals. Daarnaast bieden we ook Masterclasses, Workshops en Webinars aan’.

‘We worden hierbij gelukkig geholpen door onze partners van NOC*NSF en LKCA’, vervolgt Durk. ‘Zo kunnen we zowel sportverenigingen als verenigingen in de cultuursector ondersteunen.’ Durk doet hierbij direct een oproep: ‘Heeft jouw club grote ambities en ondersteuning nodig op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, financiën, ledenbinding, vrijwilligers of verduurzaming? Kom dan naar de inspiratiebijeenkomst op 6 april in Heerenveen. Om te zorgen dat we een stoel voor je kunnen reserveren, is het belangrijk je aan te melden. Dat kan via e-mail: communicatie.FRL@rabobank.nl

Programma Inspiratieavond

Tijdens de Inspiratieavond staat de ambitie van de club centraal. Naast een warm welkom en een toelichting op het programma gaan we in gesprek met twee clubs die eerder deelnamen aan Rabo ClubSupport. Daarnaast is er alle ruimte om met begeleiders en andere clubs te praten en ideeën uit te wisselen. Clubs toekomstbestendig maken met Rabo ClubSupport Sportclubs en cultuurverenigingen vormen een belangrijk sociaal netwerk in onze regio. Rabobank vindt het belangrijk dat clubs deze rol nu en in de toekomst blijven vervullen. Daarom helpt de

bank clubs graag om sterker en toekomstbestendig te worden. Met het programma Rabo ClubSupport krijgen ze kennis en expertise aangeboden die ze goed kunnen gebruiken bij het realiseren van hun ambities. Dit kan in de vorm van 1 op 1 begeleiding van een expert, of leerzame masterclasses, workshops en webinars. Aanmelden Heeft jouw club grote ambities of een hulpvraag? Kom dan naar de Inspiratiebijeenkomst op woensdag 6 april bij Rabobank Heerenveen. Het programma start om 19.30 uur. Je kunt je aanmelden via e-mail: communicatie.FRL@rabobank.nl Kijk voor meer informatie over Rabo ClubSupport op rabobank.nl/clubsupport.