Raadsenquête Empatec

SNEEK- In de raadszaal van Súdwest-Fryslân hebben deze week de openbare verhoren over de grote financiële problemen van sociaal werkbedrijf Empatec. De raadsenquête, dit is het zwaarste middel dat de raad kan inzetten om te kijken wat er gebeurd is. Onderaan dit artikel het digitale adres voor een terugblik van alle verhoren.