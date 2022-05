Raad SWF bespreekt coalitieakkoord op 31 mei

SNEEK- De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân bespreekt dinsdag 31 mei het coalitieakkoord van PvdA, CDA en FNP. In het coalitieakkoord staan de belangrijkste onderwerpen waar de gemeente de komende vier jaar mee aan de slag gaat. In de vergadering is ook de benoeming en beëdiging van de wethouders.