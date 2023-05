QVC Kampioen met Sneker oefenmeester Niels Boot

STAVEREN- Nadat de soundcheck van de omroepinstallatie op sportpark de Ribbe al in de late uurtjes op vrijdagavond was gedaan door het 35+ team, kon er op deze prachtige zonnige dag worden afgetrapt voor de slotwedstrijd van de plaatselijke trots en wel tegen de nummer 2 Franeker. De strijd om het kampioenschap is nog niet gestreden en zal deze middag worden bepaald. Hierbij moet worden opgemerkt dat de voorsprong op de ranglijst 3 punten in het voordeel is van de thuisploeg en met een positief doelsaldo van +19 Franeker voor een zeer lastige opgave stond. Het publiek was in groten getale naar sportpark de Ribbe gekomen wat voor een geweldige zweer zorgde met al vuurwerk voor het eerste fluitsignaal.