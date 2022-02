PvdA: Waarom is de herinrichting van T-splitsing Groenedijk/Middelzeelaan nog niet afgerond?

Hieronder de vragen en de antwoorden van de gemeente.

Waarom is de herinrichting van het kruispunt na ongeveer 4 maanden nog niet afgerond?

A. Wat zijn de oorzaken/redenen?

B. En wanneer is de herinrichting wel volledig gereed?

Bij de uitvoering in september is er een fout opgetreden waarbij het werk meer dan een meter is opgeschoven richting de woningen. Gelet op de afspraken die vooraf waren gemaakt dat de hinder maar twee weken zou duren is het werk eerst afgerond zodat het verkeer er weer langs kon. Aangezien er geen rekening was gehouden met aanvullende werkzaamheden moest het werk opnieuw worden ingepland, dit zou voor het einde van het jaar. Echter gelet op de complexe situatie en de ongeschikte tijd van het jaar is dit onmogelijk gebleken.Het college gaat met de uitvoerder in gesprek over de herstelkosten met als uitgangspunt dat het herstel volledig voor rekening van de uitvoerder komt

Het werk wordt nu voorbereid en planning voor uitvoering is nu in het vroege voorjaar. Eind januari willen we de voorbereiding afronden en het werk definitief inplannen in afstemming met AH, omwonenden, scholen en de aannemer

A. Zijn er alternatieven voor de herinrichting onderzocht en zo ja welke?

B. Waarom heeft u geen (mini) rotonde/ovatonde aangebracht t.b.v. een goede doorstroming en veiligheid?

Uiteraard zijn er alternatieven onderzocht zoals een minirotonde. En de meest passende oplossing hier is een oversteek met gescheiden rijbanen zodat in twee keer kan worden overgestoken

VVN heeft de school, de MR advies gegeven en kwam ook met deze oplossing. Deze oplossing is met name voor het langzame verkeer zodat deze veilig in twee keer kan oversteken.

Een mini rotonde is gelet op de vastgestelde wegenstructuur geen goede optie, deze route zou dan juist nog drukker kunnen worden. Het ontwerp van het kruispunt en de rapportage van VVN is ook met uw raad gedeeld bij instemming van de impulsgelden december

Voor veel vrachtverkeer en touringcars is het kruispunt een “grote hindernis”.

A. Wat is uw mening daarover?

B. Ook uit een oogpunt van verkeersveiligheid (dode-hoeken) voor o.a. het langzame verkeer zoals fietsers en voetgangers?

De situatie is met name voor het grotere verkeer minder ruim. Er is bewust een keuze gemaakt om de rijbaan te versmallen dit voor de veiligheid van het langzame verkeer. Het grote verkeer kan er nog wel langs alleen vraagt dat iets meer voorzichtigheid en dat is juist de bedoeling. En voor het (doorgaande) verkeer is er wel een prima alternatief via de rondweg. In het ontwerp is het uitgangspunt altijd geweest dat de wagens van AH er langs kunnen alleen is het minder ruim dan voorheen.

De aanpassing is juist gemaakt om de oversteekbaarheid voor het langzame verkeer te verbeteren.Ondanks dat de werkzaamheden nog afgerond moet worden is al wel duidelijk zichtbaa dat het verkeer langzamer rijdt. Er is ook afgesproken om na realisatie de situatie te beoordelen met de bewoners, AH en de politie.

De weg is nog niet gereed, maar ook de voetpaden zijn niet volledig aangelegd. Men moet door het zand. Dit is voor mensen die slecht ter been zijn dan wel zich voortbewegen met een rollator of rolstoel niet te doen.

A.heeft u hier oog voor?

B . waarom heeft u dat werk niet ordentelijk afgemaakt t.b.v. deze specifieke verkeersdeelnemers?

C. hoe gaat u dit op korte termijn oplossen?

Jazeker, een kant van het krusipunt is nagenoeg gereed en hier kan men wel oversteken, ook mensen die slecht ter been zijn. De andere kant is inderdaad nog ongeschikt om te gebruiken.

Helaas is er in de uitvoering een fout gemaakt. In september was de afspraak de weg weer open te stellen binnen 14 dagen. Deze afspraak is nagekomen en vervolgens is er gezocht naar een oplossingen afronding van de werkzaamheden. We hopen snel het kruispunt netjes op te leveren voor alle gebruikers.

A . Wat was het beoogde doel / resultaat van de herinrichting?

B . Heeft de herinrichting naar uw mening het beoogde resultaat opgeleverd?

C . Bent u tevreden over de praktische uitvoering van de herinrichting (tot nu toe)?

Doel was vooral om de oversteekbaarheid van het langzame verkeer te verbeteren. Door de toegenomen verkeersdrukte was het steeds moeilijker voor het langzame verkeer om over te steken. Daarbij is ook getracht om het doorgaande verkeer te remmen, en zeker niet te bevorderen.

Autoverkeer is geremd en langzame verkeer kan in twee keer oversteken. We zien een verbetering alleen moet het werk nog worden afgerond. Er is ook afgesproken om na realisatie de situatie te beoordelen met bewoners, AH en de politie. Nog niet helemaal tevreden, je merkt ter plaatse duidelijk dat het werk nog moet worden afgerond.