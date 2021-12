PvdA Súdwest-Fryslân bedankt huisartsen met oliebollen

‘Het liefst zouden we alle zorghelden langs gaan’, aldus kandidaat-raadslid Mark Konst. Als verpleegkundige zag en ziet hij zijn collega’s ongelofelijk hard werken in moeilijke situaties. ‘Ik heb 15 jaar in het Wumkeshûs in Sneek gewerkt en gezien hoe belangrijk de huisarts is voor mensen. Het is bewonderenswaardig te zien hoe betrokken de huisarts is bij de patiënt, helemaal in de laatste levensfase. Soms kwam een huisarts wel 2 keer op een dag kijken hoe het met een patiënt ging. De weekenden en avonden staan ze dan vaak ook nog paraat. In het begin kreeg de zorg applaus, dat verdienen ze nu weer.’

De eerste zak oliebollen van PvdA Súdwest - Fryslân gaat naar huisarts Dr. Greetje Banga van huisartspraktijk Fan Marren in Sneek (foto), deze week zullen ook de andere (kandidaat)raadsleden een ronde doen langs hun huisartsen.