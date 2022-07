PvdA raadslid Mark Konst uit de gemeenteraad vanwege gezondheidsproblemen

SNEEK - PvdA’er Mark Konst heeft zijn ontslag ingediend als gemeenteraadslid in Súdwest-Fryslân. De 32-jarige Sneker politicus kan vanwege gezondheidsklachten zijn taken niet meer vervullen. Hij maakte zelf het nieuws bekend op zijn sociale media.

Mark Konst vertelt zelf hierover: “Om goed te herstellen heb ik rust en ruimte nodig. De hectische baan van raadslid past daar op dit moment niet bij. Ik ben van mening dat als je dit werk doet, je het voor de volle 100 procent moet doen. Nu dat niet lukt heb ik de moeilijke keus gemaakt om te stoppen”. Konst noemt het zelf een verdrietig besluit.

Hij kwam in maart namelijk als nieuwkomer in de gemeenteraad terecht en was dus net begonnen aan zijn eerste termijn als raadslid. Een functie waar hij ontzettend veel zin in had. Nu hij noodgedwongen moet stoppen, verliest de PvdA en de raad een ambitieus en betrokken politicus.

Voor Mark Konst is het avontuur nu helaas geëindigd. “In september zal mijn opvolger plaats nemen in de raad en ben ik officieel raadslid af. Ik kijk hoopvol naar de toekomst want er komen vast wel nieuwe kansen voorbij”