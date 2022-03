PvdA grote winnaar gemeenteraadsverkiezingen, CDA verliest in SWF

SNEEK- Op basis van het proces verbaal werd vanmorgen om 04.00 uur duidelijk dat voor het eerst in de geschiedenis de Partij van de Arbeid de grootste partij is geworden. De sociaaldemocraten doorbraken de hegemonie van het CDA, dat zich tevreden moet stellen met zeven zetels. De nieuwkomers zijn Nieuw Sociaal(2), Forum voor Democratie (1) en Volkspartij in Nederlands Belang.