PvdA gekozen tot meest loopvriendelijke partij van Súdwest-Fryslân

Het debat, georganiseerd door stichting Wandelnet en Voetlicht, moest de politici bewuster maken van de verkeersproblemen voor voetgangers, gehandicapten en spelende kinderen. Aanwezig waren Mark de Man (VVD), Erik Faber (GroenLinks), Petra van den Akker (CDA), Marijke Roskam (PvdA), Gert Schouwstra (ChristenUnie), Mirjam Bakker (D66), Tsjerk Bouwhuis (FNP), Menno de Vries (Volkspartij in Nederlands Belang) en Bertus Walsma (Gemeentebelangen - Totaal Lokaal).

Debat

Na een presentatie van Sjoerd Nota, eigenaar van bureau Ruimte voor Iedereen, gingen de negen gemeenteraadsleden met elkaar in debat, onder leiding van moderator Ritsko van Vliet. De debaters gingen in op thema’s als het beter optreden tegen stoepparkeerders, doorloopruimte op trottoirs, verlaging van maximumsnelheden en het investeren in recreatieve wandelpaden. Er was discussie, bijvoorbeeld over hoe de stationsstraat in Sneek weer aantrekkelijk te maken voor voetgangers, maar er was ook consensus. Zo waren de deelnemers unaniem enthousiast over het idee van ‘fietsvlonders’, waarmee parkeerplaatsen voor auto’s omgetoverd kunnen worden tot stallingsruimte voor fietsen en scooters. Hierdoor hebben voetgangers weer meer ruimte op de stoepen, en wordt het wildparkeren van fietsen tegengegaan.

Roskam kreeg als prijs het boek ‘Loop!’ uitgereikt, geschreven door Annemieke Molster. Hierin staan tien beleidsprincipes voor het inrichten van een loopvriendelijke omgeving. De winnares zei het boek als leidraad te gaan gebruiken als zij na de verkiezingen mag gaan onderhandelen over een coalitieakkoord.