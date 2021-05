‘PvdA Fryslân wil kijken naar steun voor lokale journalistiek’

LEEUWARDEN – De PvdA wil dat de provincie met de initiatiefnemers van het platform NieuwsLokaal.net om tafel gaat. Zij pleiten voor een samenwerking tussen professionele journalisten en burgers in de lokale nieuwsvoorziening, omdat lokale journalistiek voor grote mediabedrijven niet rendabel is. De PvdA wil weten of de provincie bereid is om een online platform voor lokale journalistiek in het kader van bestuurlijke vernieuwing te ondersteunen en stelt daarom schriftelijke vragen.

Lokale journalistiek vergroot betrokkenheid “Lokale en regionale media kunnen burgers informeren over wat er speelt in de samenleving, dichtbij in hun eigen leefomgeving, zodat zij zich een betere mening kunnen vormen over maatschappelijke ontwikkelingen. Ze kunnen daarmee een schakel zijn in het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij de besluiten van de overheid en de politiek”, reageren PvdA-Statenleden Hetty Janssen en Jaap Stalenburg.

“Wij zijn het met de initiatiefnemers van NieuwsLokaal.net eens dat de maatschappelijke waarde van lokaal en regionaal nieuws groot is. Maar de NDC-mediagroep verkoopt nu de huis-aan-huisbladen, waarmee de lokale journalistiek in het noorden teloor dreigt te gaan. Wij zien daarom kansen in dit nieuwe model voor lokale nieuwsvoorziening waarin een duidelijke rol is voor burgers en journalisten, gefinancierd met privaat en publiek geld. Het past bij bestuurlijke vernieuwing, omdat het de betrokkenheid van burgers bij de politiek kan vergroten”, vertellen de Statenleden.