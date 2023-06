PvdA bezorgd over plannen voor sluiting ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen

LEEUWARDEN- Statenlid Daan Olivier van de PvdA stelt tijdens de Statenvergadering van aanstaande woensdag mondelinge vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) over de voorgenomen sluiting van de ziekenhuizen Antonius in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen, en de bouw van een nieuw ziekenhuis in Joure.

Olivier is bezorgd over de gevolgen voor de bereikbaarheid van zorg in de provincie: “Dit nieuws heeft de gemeenten waarin deze ziekenhuizen staan overvallen als een ‘donderslag bij heldere hemel’.”

Grotere afstand

Olivier maakt zich zorgen over de grotere afstand tussen zorgvoorzieningen en inwoners, mochten de plannen doorgaan. Het verdwijnen van de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen kan leiden tot verslechterde bereikbaarheid voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Daarnaast is, volgens Olivier, het lokale bestuur en de gemeenschap onvoldoende betrokken bij deze plannen, terwijl deze grote gevolgen kunnen hebben voor de mienskip.

Afschaling

Eerder zijn in Fryslân ook al de ziekenhuizen in Harlingen en Dokkum verdwenen of afgeschaald. In het rapport ‘Elke Regio Telt’ staat dat het verdwijnen van voorzieningen zoals ziekenhuizen leidt tot grotere regionale achterstanden. Daarom vraagt Olivier aan het GS om met de gemeenten Heerenveen en Súdwest-Fryslân op te trekken en te kijken hoe een goed niveau van zorg in Fryslân gegarandeerd kan worden.