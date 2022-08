Putkapel als vanouds bij ’t Ouwe Vat op zondagmiddag: ‘Hallo allemaal wat fijn dat je er bent!’

De Putkapellers zullen ongetwijfeld ook spanning hebben gevoeld, maar daar was van het eerste moment dat ze begonnen te spelen niets meer te merken. Hoe toepasselijk om te beginnen met het lied ‘Hallo allemaal wat fijn dat je er bent!’ uit de bekende tv-serie de Luizenmoeder. Bammm! Meteen knallen met een geweldige meezinger.

Ideale weersomstandigheden

Idealen weersomstandigheden, een menigte die wilde hossen en feesten, een hoogt reüniegehalte ook. Sneek was toe aan een feestje na alle corona-ellende. En Sneek kreeg z’n muzikale feestje, wat heet! Maar liefst tot 8 uur zweepte de Putkapel vanaf het dek de toch al enthousiaste menigte op, met zo nu en dank ook enkele rustige ( voor zover mogelijk…) nummers in het programma.

Drie uur bijna constant ‘blazen’ op niveau, is een prestatie. De sfeer was uitermate vriendelijk en gezellig. Heerlijk dat het allemaal weer kon. Na afloop van het optreden was het alweer even ouderwets gezellig in de snackbar aan de overkant van ’t Ouwe Vat.

Woensdagmiddag gaat de Putkapel op herhaling bij ’t Ouwe Vat, van 16.00 uur – 21.00 uur.