Publieksprijs voor Wijkorkest Camminghaburen

LEEUWARDEN- Wijkorkest Camminghaburen/Heechterp/Schieringen heeft de publieksprijs van 1.000 euro in de wacht gesleept!

Guus Pieksma en Annewiep Bloem kregen de prijs overhandigd door wethouder Bert Wassink van de gemeente Leeuwarden en dichter Alwin van der Toorn. Ze gebruiken het geld van de publieksprijs voor extra muzieklessen in de wijk.

De tweede editie van Over de drempel ging vrijdag 1 oktober officieel van start met een netwerkbijeenkomst voor maatschappelijke organisaties en een talkshow. Tijdens de talkshow presenteerden alle negen nieuwe projecten zich aan het publiek. Dat mocht daarna stemmen voor de publieksprijs. De talkshow was zowel live als via een livestream te volgen.

Meer weten? Kijk dan op de pagina over hun project.