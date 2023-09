Publiek geniet van zonovergoten Grachtenconcert in Sneek

SNEEK - Het was geweldig toeven op het water of aan de oever van de Stadgracht in Sneek, waar het OBW Grachtenconcert plaatsvond. Het prachtige nazomerweer zorgde voor een sfeervol concert, waar het publiek volop van genoot.

Het Grachtenconcert was deze keer onderdeel van het UITFestival, de aftrap van het culturele seizoen in Sneek. In de hele binnenstad waren vandaag optredens, exposities en was er straattheater. Het UITFestival vond niet alleen in Sneek plaats, maar verspreid over verschillende locaties in geheel gemeente Súdwest Fryslân, waarbij vele dorpen en steden, een eigen afwisselend cultureel aanbod presenteerden. De festiviteiten in Sneek werden afgesloten met het OBW Grachtenconcert, toegankelijk voor jong en oud, uit de gehele gemeente Súdwest Fryslân.

Het OBW Grachtenconcert werd uitgevoerd door het orkest De BASIC XL onder muzikale leiding van Theo Brouwer. DEBASIC XL bestaat uit zowel amateurs als professionals met strijkers, blazers en een ritmegroep met leden verspreid over de hele provincie en ver daar buiten. De uitvoering van 2023 werd mede verzorgd door het Basic Pop & Jazz Orkest, Frysk Jeugdorkest, de R.E.D. Boyband en vocalisten Wout Mulder, Janneke Brakels, Maaike Kampen en Anne Visser.