Publiek geniet van kleurrijk ballonspektakel op de Nutsbaan (Foto's)

Het in grote getale aanwezige publiek genoot volop van het prachtige schouwspel. Omstreeks half acht werd er groen licht gegeven en konden de ballonvaarders en passagiers zich klaarmaken voor de vlucht.



Het duurde niet lang voordat de eerste ballon in de lucht was. Als snel was de hemel gevuld met kleurrijke ballonnen in uiteenlopende vormen. Bij vertrek kregen alle ballonnen luid applaus van het publiek.

Komend weekend beloofd het prachtig weer te worden. Op de nutsbaan zijn allerlei activiteiten. Ideaal voor een dagje uit met als afsluiter het prachtige schouwspel van de ballonnen die opstijgen vanaf het middenterrein. Klik voor het programma en de activiteiten HIER!