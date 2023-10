Publicatie fotoboek autocross Blauwhuis

BLAUWHUIS- Bouwe Brouwer: Blauwhuis Afgelopen maand is het debuutboek van de Nederlandse fotograaf Bouwe Brouwer verschenen. In 69 zwart wit foto's laat hij het wel en wee rondom een autoracebaan bij Blauwhuis zien.

Van de intimiteit van een verliefd stelletje naast een plaszuil en gezinnen op klapstoeltjes in de pits tot de intensiteit van de sleutelende coureurs, het rondvliegende stof en de beschadigde auto’s die van de baan worden gesleept. Gedurende zes jaar bezocht Brouwer regelmatig de autocross en leerde hij het circuit, de racers en de toeschouwers kennen.

Het boek is verdeeld in drie secties: publiek, sleutelen, en de hectiek van en om de race. De publicatie bevat een voorwoord van de Amerikaanse fotograaf en fotoboek recensent Blake Andrews. Andrews weet op subtiele wijze het onderwerp van het boek, de fotografie van Brouwer en zijn eigen jeugdherenneringen te koppelen tot een afgerond essay.

Het boek is vormgegeven, geheel met de hand gemaakt in gelimiteerde oplage en uitgegeven door Roald de Jong van Chemistry Publishing uit Leeuwarden. Een bijzonder detail daarbij is dat er in de lijm voor de open binding van de rug zand is verwerkt van de racebaan zelf. Bouwe Brouwer – Blauwhuis Uitgeverij Chemistry Publishing (€ 55,00)

Bouwe Brouwer is autodidact en fotografeert sinds 2013. Hij heeft de afgelopen jaren een aantal internationale prijzen gewonnen met zijn langlopende serie over Friesland (Postcards From Fryslân) en is in 2022 toegetreden tot het internationale fotografie collectief UP. Voor meer informatie over de uitgever: Roald de Jong, info@chemistrypublishing.com