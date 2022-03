Pub Quiz: Test je kennis van Sneek!

SNEEK - Stroop je mouwen op en maak je klaar voor een uitdagende en gezellige pubquiz over Sneek in het Fries Scheepvaart Museum. “In verschillende rondes, zoals Sneek toen en nu, Sneker sport en topografie van Sneek gaan we in teams de strijd aan”, vertelt directeur Hester Postma.

Podcastmaker en journalist Nynke de Jong, opgegroeid onder de rook van Sneek en bekend als één van de ‘champions’ van de tv-quiz Beat the champions en als tafeldame in De Wereld draait door, presenteert deze Kiek, su was Sneek-kwis.

Postma: “Iedereen kan meedoen en het gaat natuurlijk om de eer, maar er zijn ook hele mooie prijzen te winnen.” Er zijn drie prijzen te verdelen: een grachtenrondvaart met beurtschip Ald Fryslân, een Sneeker oranjekoek-arrangement van Rondvaart Allure en een gezellige borrel bij Lokaal 55. Het winnende team mag als eerste kiezen.

De Kiek su was Sneek-kwis vindt plaats op 7 april, van 19.30 tot 21.30 uur in het Fries Scheepvaart Museum. Opgeven voor de quiz kan als team van maximaal 5 personen bij balie@friesscheepvaartmuseum.nl. Kosten: € 30,- per team, incl. 2 consumpties per persoon.